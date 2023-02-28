Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, görevinden istifa etti

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı.

Fransa Futbol Federasyonu’nda Başkan Noel Le Graet, görevinden istifa etti. Graet, bugün gerçekleşen yönetim kurulunda başkanlığı bıraktığını bildirdi. 10 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçime kadar Başkan Yardımcısı Philippe Diallo, vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

FFF internet sitesinden yapılan açıklamada, “Noel Le Graet’e sportif ve ekonomik sonuçlarından dolayı teşekkür ederiz. Seçildiği tarih olan 18 Haziran 2011’den bu yana erkek ve kadın futbol takımları 11 şampiyonluk kazandı ve 6 uluslararası turnuvada final oynadı. Bu mükemmel sonuçlar ve özellikle iddialı bir sportif planlama için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.