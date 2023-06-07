Fransa merkezli dünyaca ünlü sanat galerisi Bodrum'a geliyor

Bodrum Loft, 1 Temmuz Cumartesi günü dünyaca ünlü Perrotin galerisinin ’French Delights’ sergisinin açılışına ev sahipliği yapacak.

Tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Fransa merkezli galeri Perrotin, bu yaz Bodrum’daki sanat etkinliklerini zirveye taşıyacak. Perrotin, Bodrum Loft iş birliği ile 1 Temmuz saat 18.00’de ’French Delights’ sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Küratörlüğünü Selcan Atılgan’ın üstleneceği sergide 11 sanatçının 17 farklı eseri yer alacak. Sergi, sanatseverlere Bodrum Loft’un modern mimarisi ve eşsiz ambiyansında hem yerel hem de uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, üretici yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.

Geçen yıl Almanya merkezli KÖNİG Galerie ile Bodrum’da düzenlenen sanat etkinliklerinin çıtasını zirveye taşıyan Bodrum Loft’da bu yıl dünyaca ünlü bir başka galeri boy gösterecek.

Fransa merkezli Perrotin galerisinin Bodrum Loft işbirliğiyle hayata geçireceği ’French Delights’ sergisi 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü kapılarını açacak.

Yaz sonuna kadar ziyaret edilebilecek French Delights sergisi, sanat ve tatil tutkunları bir araya getirirken, doğanın içerisinde sanat keşfi ile farklı bir deneyimi de yaşatacak.

11 sanatçının 17 farklı eseri bulunacak

‘French Delights’ sergisi Bodrum’un lüks tatil turizmi ile dünyada sürekli olarak artış kaydeden marka değerine sanat alanında da önemli bir katkı sağlayacak.

Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği sergide 11 sanatçının 17 farklı eseri yer alacak. Sergi, izleyicilere hem yerel hem de uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, üretici yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.