Fransız karikatür dergisi İstanbul'da protesto edildi

Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo’nun, İran dini lideri Ali Hamaney’i hedef aldığı karikatürler İstanbul Odakule’de protesto edildi. Kendilerine Ümmet-i Vahide adını veren toplulukça gerçekleştirilen protestoda, Fransa aleyhine sloganlar atıldı.

"Bu küstahlıklarda Charlie Hebdo adlı melun bir dergi başı çekmektedir’’

Topluluk adına açıklama yapan Hasan Muhsin Telek, "Ne oluyor ki, birileri Hz. Peygamber ve yüce değerlerimizi sahipsiz görerek en iğrenç cümleleri kurabiliyor? Dünyanın değişik ülkelerinde birtakım azgın ve kirli eller, bütün dünyanın gözü önünde Hz. Peygamber’e hakaret eden karikatürler ve filmler yayınlayarak, Kur’an-ı Kerim’i yakma ve yırtıp atma gibi küstahlıklar sergileyip bütün Müslümanların mukaddesatına karşı alçakça bir savaş sürdürmektedirler. Bugün başta Fransa olmak üzere bütün Batı dünyasında, sözde ifade özgürlüğü adı altında ortaya konulan bu küstahlıklarda Charlie Hebdo adlı melun bir dergi başı çekmektedir. Sanmayın ki bu yaptıklarınız karşılıksız kalacak, sanmayın ki, bu ümmetin gayretli evlatları bunun karşısında tepkisiz kalacak" dedi.