Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları’nın 108’inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi’nde düzenlenen anma programının ardından Fransız ve İngiliz Anıtlarında da tören düzenlendi.

Fransız Askeri Mezarlığı’ndaki törende, Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve İrlanda, İngiltere, Fransa, Almanya, Yeni Zelanda ve Avustralya ülkelerinin temsilcileri tarafından Fransız Anıtı’na çelenkler bırakıldı. Anma programında konuşan Fransa Büyükelçisi Herve Magro, "Bu ortak anma gününde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bu sabah 108 yıl önce savaşın sebep olduğu dehşeti hatırlamak için buradayız. 1915 yılında bu topraklar korkunç muharebelerle yaklaşık 1 milyon savaşmıştır. Askerlerin yaklaşık yarısı hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Fransa, Çanakkale Muharebeleri için yaklaşık 80 bin asker göndermiş, bunların 27 bini hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Bugün savaşın cehennemine tanık olan tüm askerlerin nihayetinde mezarları olacak bu topraklarda kendilerini feda edenleri saygıyla anmak için bir araya geldik. Kendilerine şükranlarımızı ifade ediyor, geride bıraktıkları bu mirası taşıyan ailelerini de unutmuyoruz. Bugün Gelibolu Yarımadası’nın vadilerine ve tepelerine hakim olan huzur Türkiye Cumhuriyeti tarafından tarihi mirasın korunması ve değerli kılınması için yürütülen muazzam çalışmanın sonucudur. Geçmişte kan ve gözyaşıyla yıkanan, bugün ise cesur askerlerimizin istirahat ettiği bu topraklarda bir araya gelerek gösterilen fedakarlıklara karşı duyduğumuz minneti ifade etmekteyiz. Ancak askerlerimize duyduğumuz minneti ifade etmenin en güzel yolu Avrupa’da ve tüm dünyada kalıcı barış tesis etmek için güçlerimizi bir kez daha birleştirmek değil midir? Tüm bu düşüncelerle sizleri, burada yatan vatandaşlarımızı ve uyruğu ne olursa olsun 1915 yılında bulunduğumuz yarımadada savaşan herkesi anmaya davet ediyorum" dedi.

Program, saygı duruşunda bulunulması, Türkiye ile Fransa ulusal marşlarının okunması, Fransız mezarlarına karanfil bırakılması ve anı defterinin imzalanması ile sona erdi.

Buradaki törenin ardından İngiliz Helles Anıtı’ndaki anma törenine geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Çanakkale Savaşları’nda hayatını kaybedenler için dua edildi. Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morrıs bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından çelenk konuldu. Daha sonra yabancı ülkelerin temsilcileri anıta çelenklerini bıraktı.

Buradaki törenlere; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morrs, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Fransa Büyükelçisi Herve Magro ve diğer ülke temsilcileri katıldı.