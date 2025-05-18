Fred cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Eyüpspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Fred cezalı duruma düştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Eyüpspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleye 11’de başlayan Fred, 53. dakikada ikili mücadele sonrası sarı kart gördü. Fred, bu sezon 8. kez sarı kart gördü ve 2. kez cezalı duruma düştü.

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32 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fred, Eyüpspor karşısında 90 dakika sahada kaldı.