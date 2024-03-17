Fred, Süper Lig'de golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Trabzonspor maçında fileleri havalandırarak Süper Lig'de golle tanıştı.

Fred, Süper Lig'de golle tanıştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Trabzonspor maçında fileleri havalandırarak Süper Lig’de golle tanıştı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred, galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmada iki gol atan Fred, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

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31 yaşındaki orta saha oyuncusu 18 lig maçında görev alırken, 3 de asiste imza attı.