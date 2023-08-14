Fren tutmayınca el frenini çekti, takla attı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, adliye istikametinden sanayi bölgesine seyir halindeki otomobil takla atarak, yol kenarına devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Gemlik’in Hisar Mahallesi’nde, Mazlum Güçlüer (34) kontrolündeki 10 AIK 087 plakalı otomobil takla atarak, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ve trafik ekipleri kaza ile alakalı inceleme başlattı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Sürücü Mazlum Güçlüer, ifadesinde otomobil ile sanayiye giderken, freninin tutmadığını, o korku ile el frenini çekince de kontrolünü kaybederek takla attığını söyledi.