Freni boşalan forkliftle 6 metre yüksekten düştü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir işçi, kullandığı forkliftin freninin boşalmasıyla birlikte 6 metre yükseklikten düştü. Bacağı forklifte sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçinin kullandığı forkliftin freni boşaldı. Hakimiyetini kaybeden işçi, panikleyince forklift ile birlikte 6 metre yükseklikteki istinat duvarından bir deponun içine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, bacağı forklifte sıkışan işçiyi kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.