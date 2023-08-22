Freni boşalan kamyon, ticari aracın üstüne uçtu

Ankara’da freni boşalan bir hafriyat kamyonu, alt geçitte seyreden hafif ticari aracın üstüne düştü.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir hafriyat kamyonu, Kuğulu Alt Geçidi’nde seyir halindeki bir ticari aracın üzerine düştü. İddialara göre, freni boşalan park halindeki kamyon, inşaat alanından çıkarak alt geçitten geçen seyir halindeki bir hafif ticari aracın üstüne düşerek devrildi. Ticari araçta bulunan ve yaşları 60-65 arasında olduğu tahmin edilen bir karı kocanın ise yaralandığı öğrenildi. Çevredeki sakinlerin ihbarı üzerine olay yerine birçok ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı karı koca, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazanın gerçekleştiği yol ise polis ekipleri tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.