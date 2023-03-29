Freni boşalan tır, ambulans ve 3 araca çarptı

Bursa'da kayganlaşan yolda freni boşalan tır, ambulans ve 3 araca çarparken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Freni boşalan tır, ambulans ve 3 araca çarptı
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EditörEditör
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Bursa’da kayganlaşan yolda freni boşalan tır, ambulans ve 3 araca çarparken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayganlaşan yolda freni boşalan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda seyreden ambulans ve 3 araca çarparak güçlükle durabildi. Kaza sonrası araçlarda bulunan sürücü ve yolcular yaralanmazken ambulansta da hasta bulunmaması olması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.