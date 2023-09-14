Freni boşalan tır duvara çarparak durdu

Arnavutköy'de yokuşta park halinde olan tır, freninin boşalmasıyla hareket etmeye başladı. Hızla yokuştan inen tır, önce çayırlık alana uçtu ardından bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Freni boşalan tır duvara çarparak durdu
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sina pırlanta
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Arnavutköy’de yokuşta park halinde olan tır, freninin boşalmasıyla hareket etmeye başladı. Hızla yokuştan inen tır, önce çayırlık alana uçtu ardından bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Hadımköy Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, yokuşta park halinde olan tır freninin boşalmasıyla hareket etmeye başladı. Yokuşta hızlanan tır, önce çayırlık alana uçtu daha sonra bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere hızlanan tırın önce bir çayırlık alana uçtuğu daha sonra da duvara çarptığı anlar yansıdı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı