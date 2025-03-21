Freni patlayan belediye otobüsünde dehşet...8 yaralı

Bursa’da merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi’nde freni patlayan bir belediye otobüsü önce park halindeki araca sonra da karşı yöne geçip bir direğe çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Heykel Siteler hattında çalışan S2 numaralı belediye otobüsü Kaplıkaya Siteler Mahallesi Kanuni Cadde üzerinde frenlerinin boşalması sonucu önce önündeki bir otomobile ardından da karşı yöne geçip bir direğe çarparak durabildi.

Üzerinde baz istasyonu da bulunan direkte de maddi hasar meydana geldi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Otobüsün ilk önce çarptığı park halindeki otomobilde yaralanan kimse bulunmadı. Belediye otobüs şoförünün aracın hızını azaltmak için önce park halindeki otomobile çarpması da muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.