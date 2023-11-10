Freni patlayan kamyon önüne aldığı aracı sürükleyerek dükkana girdi: 2 yaralı

Ankara’da freni patlayan mandalina yüklü kamyon, hafif ticari aracı önünde sürükleyerek bir dükkana girdi. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde meydana geldi. M.Y.’nin kontrolündeki 13 buçuk ton mandalina yüklü 19 AED 270 plakalı kamyon, freninin arızalanması sonucu yan yolda giden Ö.P. kontrolündeki 35 ASA 291 plakalı hafif ticari araca çarptı. Frenleri tutmadığı için duramayan kamyon, önüne aldığı araçla birlikte metrelerce sürüklenerek bir dükkana girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra diğer yaralı şoförle birlikte Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şoförlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesi ve o sırada dükkanların kapalı olması muhtemel bir faciayı önledi. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

“Çok şükür ki olay sabahın erken saatlerinde olduğu için hem dükkanlar kapalıydı hem de kaldırım boştu”

Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaflık yapan ve yaralı Ö.P’yi sıkıştığı araçtan kurtarmaya yardım ettiğini belirten Kudret Özdemir, “Frenleri patlamış, kamyon iki tane aracı önüne katarak geliyordu. Biri son anda kurtuldu ama diğerini sürükleyerek dükkanın içine kadar getirdi. Zaten kamyon şoförü uyarı amaçlı bağırarak geliyordu. Esnaflar olarak biz hemen müdahalede bulunduk. Ambulans ve itfaiyeyi çağırdık. Kamyon şoförünün durumu iyiydi. Kendisi takla atarak kamyondan çıktı. Diğer aracın şoförü sıkışmıştı. Levye kullanarak şoförü kurtarmaya çalıştık. Eczacı bir ağabeyimiz geldi ve ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasında itfaiye ve ambulans geldi. İtfaiye ekipleri şoförü çıkarabilmek için çok uğraştı. Çok şükür ki olay sabahın erken saatlerinde olduğu için hem dükkanlar kapalıydı hem de kaldırım boştu. Biz gittiğimizde binek aracın şoförü yarı baygındı, bilinci çok açık değildi. Sıkıştığı için hiç hareket edemiyordu. Biz elimizden geldiğince alanını genişletmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

"Eğer 5 metre daha sürüklenseydi araç benim dükkanıma da giriyormuş"

Kazanın birkaç metre yanındaki dükkanda meydana geldiğini ve şans eseri herhangi bir can kaybının olmadığını ifade eden Oğuzhan Gücüyener ise, “Olay hemen bitişiğimdeki dükkanda gerçekleşti. Ben de burada esnafım. Bize saat sabah 09.15’de haber geldi. Kamyonun frenleri patlamış. Kamyon ticari aracı sürükleyerek dükkanın önüne kadar getirmiş. Şoförlerin durumlarının çok ağır olmadığını öğrendim. Maddi hasarlarla atlatılan bir kaza. Eğer 5 metre daha sürüklenseydi araç benim dükkanıma da giriyormuş, Allah kurtarmış. Maddi bir hasarla atlatılan bir kaza. Herkese çok geçmiş olsun. Cana geleceğine mala geldi.”