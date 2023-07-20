Freni patlayan kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni patlayan kamyon yoldan çıktı, kazada sürücü yaralandı.

Freni patlayan kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde freni patlayan kamyon yoldan çıktı, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarından İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Murat Onur K. (28) yönetimindeki 11 AR 535 plakalı kamyonun yokuş aşağı inerken iddiaya göre frenleri patladı. Yolda savrulan kamyon, yoldan çıkarak yamaca çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı