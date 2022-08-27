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Frutti Extra, FIBA Eurobasket 2022'nin resmi sponsoru oldu

Spora olan desteklerinin çerçevesini her geçen gün genişleten Uludağ İçecek AŞ, basketbolda Frutti Extra Bursaspor sponsorluğuyla başladığı yolculuğuna FIBA Eurobasket 2022 resmi sponsorluğunu ekledi.

Frutti Extra, FIBA Eurobasket 2022'nin resmi sponsoru oldu
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Spora olan desteklerinin çerçevesini her geçen gün genişleten Uludağ İçecek AŞ, basketbolda Frutti Extra Bursaspor sponsorluğuyla başladığı yolculuğuna FIBA Eurobasket 2022 resmi sponsorluğunu ekledi.

Eurobasket bu yıl, 1-8 Eylül 2022 tarihlerinde Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya olmak üzere 4 ülkenin ev sahipliğinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 24 takımın katılımıyla gerçekleşecek. FIBA’nın düzenlediği Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın final maçı da Berlin’de oynanacak.

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Farklı kategorilerdeki markalarıyla çok sayıda spor dalını destekleyen Uludağ İçecek AŞ, Frutti Extra markasıyla da Basketbol Süper Ligi’nde oynayan Bursaspor’un isim sponsoru. Uludağ İçecek AŞ, Frutti Extra Bursaspor ile yaptığı basketbol yatırımlarına, geçtiğimiz yıl ilkini düzenleyip Alman ekibi ALBA Berlin’i de konuk ettiği ve gelenekselleştirmeyi hedeflediği Frutti Extra Cup’ı eklemişti. Ayrıca Frutti Extra’yı global bir markaya dönüştürme yolunda gerçekleştirdiği Euroleague, Almanya Bölgesel Resmi Sponsorluğu, ’Final Four’ organizasyonunun sponsorluğu, Euroleague ve Avrupa’nın önemli basketbol organizasyonlarından 7Days Eurocup’ın da sponsorluğundan sonra marka, son olarak da Eurobasket 2022’nin resmi sponsoru oldu.

İHA
Editör

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