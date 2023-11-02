FSM Hastanesinde 'Organ Bağışı Haftası' dolayısıyla sergi düzenlendi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Başhekimliği tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılı sebebiyle 100 organ bağışı kampanyası başlatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Hastanesi Başhekimliği tarafından Organ Bağışı Haftası kapsamında Cumhuriyetin 100’üncü yılı sebebiyle 100 organ bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında FSM Hastanesine organ bağışına vurgu yapan sergi kuruldu. Hastane, stant açarak organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlardan imza topladı. Cumhuriyetin 100’üncü yılı sebebiyle yapılan kampanyada 100 organ bağışçısı bulunması hedefleniyor.

“100’üncü yılda 100 organ bağışı kampanyası başlattık”

Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Barış Yılmaz, “Bu hafta Organ Bağışı Haftası ve biz de hastanemizde bununla ilgili kampanya başlatmış olduk. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz, 100’üncü yılda 100 organ bağışı olarak bir kampanya başlattık. Biz aslında bununla ilgili hastane içerisinde eğitimlere başlamıştık, hastane personelimizden 20 tane bağış almıştık. Hastane yönetim binamız önüne kurduğumuz stantta yaklaşık olarak 10 bağış toplamış olduk ve 11’inci ben olmuş olacağım” dedi.