FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri maviye büründü

Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nın iki dev geçişi Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim köprüleri mavi ışıklarla aydınlatıldı. Boğaz'ın iki yakasını buluşturan köprülerin büyüleyici manzarası dron ile görüntülendi.

Her yıl denizcilik faaliyetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan "Dünya Denizcilik Günü" kapsamında köprüler gece boyunca mavi ışıklarla süslendi. Renklerin yansımasıyla Boğaz’da eşsiz bir manzara ortaya çıktı.

Havadan çekilen görüntülerde iki köprünün de mavi ışıklarla bütünleşen İstanbul silueti, izleyenlere görsel şölen sundu.