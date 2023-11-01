Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde trafik düzenlemesi
Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde yapılacak çalışmalar çerçevesinde trafik başka güzergahtan sağlanacaktır.
Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nde yapılacak çalışmalar çerçevesinde trafik başka güzergahtan sağlanacaktır.
Çevre yolu istikametinden gelen araçların, Hürriyet ve Soğukkuyu Mahallelerine bağlantısını sağlayan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerindeki köprü, 01 Kasım Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Söz konusu mahallelere ulaşım, yeni hizmete açılan U dönüş köprüsü üzerinden sağlanacak.