Fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi

Ankara’da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen aynı aileden 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle kandırıp fuhşa zorlayan zanlılar yakalandı. Edinilen bilgilere göre, B.B., eşi A.B. ve eniştesi M.A, Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle kandırıp pasaportlarını ellerinden aldı. Daha sonra kadınlar borçlandırılıp senet imzalatıldı. Deport ettirme ile tehdit edilen kadınlar fuhşa zorlandı. Fuhuştan kazanılan paralar ise M.A. isimli şahsın banka hesabında toplandı. Şüpheliler, 11 Temmuz’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden B.B.’nin operasyon öncesi yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Fuhşa zorlanan 15 yabancı uyruklu mağdur kadın ise ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne davet edildi. Gözaltına alınan B.B., A.B. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.