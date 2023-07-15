Fuhuştan aylık 1 milyon TL kazanç sağlayan 4 şüpheliden 2'si sınır dışı edilecek, 2'si ise serbest bırakıldı

Çanakkale’de 21 yabancı uyruklu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve aylık yaklaşık 1 milyon TL kazanç elde ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si sınır dışı edilmek üzere Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, il merkezinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan devletlerinden getirilen 21 yabancı uyruklu kadının para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Ekipler, 6 aylık takip ve araştırma sonucu Özbekistan uyruklu ‘Güzel’ takma isimli G.B. ve D.M. ile O.B. v e E.D.U. operasyonla yakalandı.

Fuhuştan aylık yaklaşık 1 milyon TL kazanç elde ettikleri belirlendi

Şüphelilerin, kent merkezinde 21 yabancı uyruklu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve aylık yaklaşık 1 milyon TL kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüpheliler dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özbekistan uyruklu ‘Güzel’ takma isimli G.B. ve D.M. sınır dışı edilmek üzere Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Diğer şüpheliler O.B. ve E.D.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.