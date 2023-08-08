Funda Arar Eskişehir'deki hayranlarıyla buluşacak

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, 18 Ağustos’ta en güzel şarkılarıyla Eskişehir’de hayranlarıyla buluşacak. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, Eskişehir’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 18 Ağustos’ta Eskişehir Grand Anemon Otel’de sahne alacak olan başarılı sanatçı, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla keyifli bir gece yaşatacak. Konserin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

İlk albümü “Sevgilerle” ile 2000 yılında başarılı bir çıkış yakalayan Funda Arar, Kıraç ile 2001 yılında “Sevgiliye” adında bir düet albümüne imza attı. 2002 yılında Magazin Gazetecileri Derneği’nden bu albümle "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü kazanan Arar, 2002 yılında ikinci solo albümü “Alagül” ile bir kez daha dinleyenleriyle buluştu. 2006 yılında “Son Dans” adlı albümü yayımlayan Arar, Türk Sanat Müziği’ne olan tutkusunu 2008 yılında çıkardığı “Rüya” albümüyle gösterdi. Müzik çalışmalarını ara vermeden sürdüren sanatçı, 2015 yılının şubat ayında ise “Hoş geldin” isimli albümünü DMC yapımcılığında çıkardı.