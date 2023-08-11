Furkan Korkmaz: 'Rakibin ne yapacağından çok bizim ne yapacağımız önemli'

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında oynayacakları İzlanda karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, “Öyle bir ekibe sahibiz ki rakibin ne yapacağından çok bizim ne yapacağımız önemli. Yarın da iyi bir başlangıç yaparsak bunu göstermiş olacağız” dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi ay-yıldızlılar son antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gruptaki tüm maçların zor geçeceğine değinen Furkan, “Artık bu seviyede hiçbir rakibe, hiçbir takıma çok kolay bir rakip, yarın çok kolay bir maç olur diyemiyoruz. Basketbol o derece ileri seviyede. Öyle bir ekibe sahibiz ki rakibin ne yapacağından çok bizim ne yapacağımız önemli. Yarın da iyi bir başlangıç yaparsak bunu göstermiş olacağız. Ben çok ümitliyim, bence çok güzel bir turnuva geçireceğiz. Özellikle turnuvanın İstanbul’da olması evimizde olması bizim için büyük bir avantaj. Bizim için anahtar rakiplerin ne yapacağından çok bizim nasıl oynayacağımız” diye konuştu.

“Yarın itibarıyla turnuvaya hazır olduğumuzu göstereceğiz”

Turnuva öncesinde İtalya’da çok verimli bir kamp yaptıklarını aktaran 26 yaşındaki basketbolcu, “İtalya’da çok ciddi bir kamp dönemi geçirdik. Her zaman kamp dönüşü oynadığınız maçlar çok zor olur. Bence ona rağmen iyi bir basketbol oynadık. Savunmada zaman zaman aksadık. Bu seviyede artık bazı hataları tolere etmek daha zor oluyor. Özellikle bu tarz hızlı oynayan takımlara karşı ama onun biraz da kondisyon kampından çıkmanın verdiği etki olduğunu düşünüyorum. Yarın itibarıyla turnuvaya hazır olduğumuzu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kenan ve Şehmus’un çok iyi işler başaracağına eminim”

Oyun kurucu pozisyonunda Kenan Sipahi ve Şehmus Hazer’in turnuvada etkili bir performans sergileyeceğine inandığını vurgulayan Furkan Korkmaz, “Ben özellikle Kenan ve Şehmuz’un çok iyi işler başaracağına eminim. Zaten kamp dönemini de çok iyi geçiren iki isim onlar. Zaman zaman ben de oyun kurucu pozisyonunda oynayacağım. Bunu zaten geçen senelerde de çok gördük. Böyle bir endişem yok. Dediğim gibi bir isim üzerinden değil takım halinde bunu tolere etmemiz gerekecek. Uzun zamandır konuşulan bir oyun kurucu sıkıntısı var ama ben bunu bir sıkıntı olarak görmüyorum. El birliğiyle hareket edersek bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.