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Furkan Münir Doğru, dünya 2.'si oldu

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın beşinci gününde milli taekwondocu Furkan Münir Doğru, gümüş madalya kazandı.

Furkan Münir Doğru, dünya 2.'si oldu
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Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nın beşinci gününde milli taekwondocu Furkan Münir Doğru, gümüş madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ve 7 Ağustos’ta sona erecek şampiyonanın beşinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 73 kiloda ülkemizi temsil eden Furkan Münir Doğru, finalde İran’dan Reza Kalhor’a mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

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Türkiye, ilk gün Hayrunnisa Gürbüz ile elde ettiği gümüş madalyanın ardından şampiyonadaki madalya sayısını 2’ye çıkardı. Şampiyonanın son gününde 3 taekwondocu madalya mücadelesi verecek.

İHA
Editör

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