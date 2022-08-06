Furkan Münir Doğru, dünya 2.'si oldu

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nın beşinci gününde milli taekwondocu Furkan Münir Doğru, gümüş madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ve 7 Ağustos’ta sona erecek şampiyonanın beşinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 73 kiloda ülkemizi temsil eden Furkan Münir Doğru, finalde İran’dan Reza Kalhor’a mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye, ilk gün Hayrunnisa Gürbüz ile elde ettiği gümüş madalyanın ardından şampiyonadaki madalya sayısını 2’ye çıkardı. Şampiyonanın son gününde 3 taekwondocu madalya mücadelesi verecek.