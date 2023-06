Füruzan teyzenin ekmeğinin lezzeti il sınırlarını aştı

TAKİP ET

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Bostancı köyünde yaşayan iki çocuk annesi Füruzan Yolalan, yaptığı ekşi mayalı ekmeklerle hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de müşterilerini unutamayacakları bir lezzetle tanıştırıyor.

Bostancı köyünde yaşayan iki çocuk annesi Füruzan Yolalan’nın evinin bahçesindeki fırınında odun ateşinde pişirdiği ekmekler adeta kapışılıyor. Fırından çıkan buharı tüten sıcacık ekmekleri alabilmek için müşteriler uzun kuyruklar oluşturuyor ve ekmekler kısa sürede tükeniyor.

Ekişi maya ekmek yapımını Edremit’ten Bostancı köyüne taşındıktan sonra öğrendiğini anlatan Füruzan Yolalan, komşularının ekşi maya ekmek yaptığını ve muhteşem bir lezzetle tanıştığını söyledi. Komşularıyla beraber beş yıl önce ekmek işine soyunduklarını belirten Yolalan, “Ekmeğin buğdayını kendi buğdayımızdan yapıyoruz, ekşi mayayı da kendimiz yapıyoruz. Hazır hiçbir ürün almıyoruz, ekmekleri tamamen doğal ürünlerden yapıyorum. Köyümüzde ekmek yapmayanlar benim yaptığım ekmekten almaya başladılar” diye konuştu.

Kızıyla birlikte Edremit’te bir market açtığını ve yaptığı ekmekleri satmaya başladıklarını söyleyen Füruzan Yolalan, günde 35 adet yani bir fırın ekmek yaparak başladığı üretimine bayramlarda sekiz fırına kadar çıktığını, diğer günlerde üç fırın ekmek çıkardığını anlattı. Bir ekmeği iki kilo hamurdan yaptığını, ekmeğinin tadının ve lezzetinin günden güne daha çok sevilmeye başladığını ifade eden Yolalan, bugünlere nasıl geldiğini şöyle anlattı:

“İnsanlar buradan giderken çocuklarına da ekmek alıyorlar. Hediye olarak götürüyorlar. Büyük kentlerde bu ekmeği bulamadıklarını söylüyorlar. Yaptığım ekşi maya ekmek kolay bozulmuyor. Fazla ekmek alanlar buzdolabında sakladıklarını söylüyorlar ve lezzeti hiç değişmiyor. Benden ekmek alanların birçoğu ile arkadaş olduk. Bir ekmek alan başka bir arkadaşına beni öneriyor. Benden ekmek alan sayısı bu şekilde her geçen gün artıyor. Yaptığım ekmek tamamen doğal hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum, eski usulle yapıyorum. Türkiye’nin her yerine gidiyor diyebilirim ekmeğim. Karanfilli ve normal ekmek yapıyorum, sakızlı ekmek isteyen müşterilerim sakızı kendisi getiriyor, ben de ekmeği öyle yapıyorum. Her çeşit ekmek yapıyorum. Aslında çok fazla talep var ancak ben yalnız çalıştığım için yetişebildiğim kadar yapıyorum. Evimizin bahçesine eşim bir fırın yaptı. Burada zeytin ağacı odunundan ve zeytin çırpılarından eşim fırını yakıyor, ekmekleri burada pişiriyorum. Köyümüz Burhaniye-Edremit arasında havaalanına yakın. Uçakla giden müşterilerim önce köye geliyor ekmek alıyor, sonra havaalanına gidiyor.”