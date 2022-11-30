FUSILLI projesinin ortakları Danimarka'da buluştu

Şehirlerin sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, adil ve uygun gıda sistemlerine geçişi hedefiyle çalışmalar yürüten ve ortakları arasında Nilüfer Belediyesi’nin de yer aldığı FUSILLI projesinde 5. periyodik toplantı, Danimarka’nın Kolding kentinde gerçekleştirildi. Atölyelerin gerçekleştirildiği toplantıda üye kentler, proje çerçevesinde faaliyetlerini de sundu.

Nilüfer Belediyesi’nin de ortakları arasında yer aldığı FUSILLI (Fostering the Urban food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation) projesi, 5. periyodik toplantısını gerçekleştirdi. Şehirlerin sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı, adil ve uygun maliyetli gıda sistemlerine geçişini sağlamayı ve uygulama kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen FUSILLI projesinin ortakları, periyodik toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, bu hedefler doğrultusunda kentte önemli çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi de katıldı. 6 ayda bir gerçekleşen toplantılara bu kez, Danimarka’nın Kolding kenti ev sahipliği yaptı.

23-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen buluşmaya, Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zerrin Güleş ile Nilüfer Belediyesi FUSILLI Projesi Yürütücüsü Mehmet Can Yılmaz da katıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, “Gıda ve Doğal Kaynaklar” konulu FUSILLI projesi ile gıda konseyinin genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, katılımcı şehirler faaliyet raporlarını da sundu. Verimli atölye çalışmalarıyla zenginleşen FUSILLI 5. periyodik toplantısında, şehirlerin temsilcileri yerel şeflerle birlikte yemek yapma imkânı buldu. Gıda kurtarma gönüllülerinden oluşan “Food ReFormers” grubu da, deneyimlerini katılımcı kentlerin temsilcileriyle paylaştı.