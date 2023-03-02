Futbol Taraftarları Derneği Başkanı Ogün Demirci: 'İsimlerini yaşatacağız'

Futbol Taraftarları Derneği Başkanı Ogün Demirci, “Biz taraftarlar olarak depremde hayatını kaybeden spor camiasındaki arkadaşlarımızın isimlerini yaşatmak adına ve başarılarını ilerdeki kuşaklara anlatmak adına bu projeye önem veriyoruz” dedi.

Futbol Taraftarları Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden spor camiasındaki isimlerin hatırasını yaşatmak için fidan dikim projesini hayata geçiriyor. Bu projenin dernek adına çok önemli olduğunu ifade eden Futbol Taraftarları Derneği Başkanı Ogün Demirci, “Bu büyük afette hayatını kaybeden spor camiasından arkadaşlarımız için isimlerini yaşatmak adına her birisi adına fidanlar dikeceğiz. Bizim için anlamı ve önemi çok büyük. Böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Birçok spor dalından başarılı insanları maalesef kaybettik. Biz taraftarlar olarak onların isimlerini yaşatmak adına ve başarılarını ilerdeki kuşaklara anlatmak adına bu projeye önem veriyoruz. Taraftarlar olarak bir bütünüz ve katlanarak çoğalarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.