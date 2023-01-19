1308 Osmaneli Belediye Spor’dan bu sezon Konyaspor’a transfer olan futbolcu Görkem Yavuz U14 Milli Takımına seçildi.

1308 Osmaneli Belediye Spor’da oynayan futbolcu Görkem Yavuz bu yıl düzenlenen ‘Lefke Cup U-14 futbol turnuvasında’ Konya Spor tarafından beğenilerek transfer edilmişti. Kısa sürede Konyaspor U14 takımında başarılı performansı ile dikkat çeken Görkem Yavuz büyük bir başarıyı daha yakaladı.

Son açıklanan U14 Türk Milli Takımı kadrosuna seçilerek davet edilen Görkem Yavuz ilçenin gururu olduğunu anlatan, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Görkem alt yapımızdan çıkan ve kısa sürede milli takıma kadar yükselen futbolcumuz. Kendisiyle gurur duyuyor ve geleceğin yıldızı olmasını diliyoruz. Bu arada 1960’lı yıllarda, İlk Genç Milli Futbolcumuz Osmaneli Spor’da oynarken Lefterli Fenerbahçe’ye davet edilmiş Vahit Büyükotay’ı da rahmetle, saygı ve dua ile anıyoruz. Her alanda olduğu gibi sporda da hedeflerimize ulaşıyoruz.18 branşında faaliyet gösterdiğimiz önek alt yapı takımımız 1308 Osmaneli Belediye Spor ile çocuklarımıza ve gençlerimize spor yaptırmayı sürdürürken, milli takımlara ve üst liglere de sporcu yetiştiriyoruz” dedi.