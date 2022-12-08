Futbolcular paraları ödenene kadar idmana çıkmama kararı aldılar

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları peşinat, 10 haftanın maç başları ve primlerini alamadıkları için idmana çıkmama kararı aldı.

BAL temsilcisi Bayırköyspor’un tüm haklarını 1969 Bilecik Spor Kulübü devretmesinin ardından kentteki 16 yıllık profesyonel lig hasreti sona ermişti. Lige iyi bir başlangıç yaparak 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları geride kalan 10 hafta sonunda peşinat, 10 haftanın maç başları ve primlerini alamadıkları için idmana çıkmama kararı aldı. Bu hafta Sakarya temsilcisi Arifiye Kalaycıspor ile karşı karşıya gelecek 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları 2 gündür antemana çıkmazken, paraların ödenmemesi takdirinde bu haftaki maça da çıkamayacakları iddia edildi.

Öte yandan yarın 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin kentin takıma sahip çıkmamasından dolayı geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Yarın kongreye gidecek olan 1969 Bilecik Spor Kulübünde Cengiz Çevik başkan olacağı duyurmuş hatta geçtiğimiz hafta futbolculara para dağıtmıştı. Yönetim oluşturan ve antrenmana giderek futbolcularla konuşan Çevik, bugün aday olmayacağı açıkladı.