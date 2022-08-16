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Futbolda şampiyon Türkiye

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda futbolda şampiyon Türkiye oldu.

Futbolda şampiyon Türkiye
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Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda futbolda şampiyon Türkiye oldu.

U23 Milli Takımı, Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Suudi Arabistan ile final maçında karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı’nda oynanan finalde Suudi Arabistan ile karşılaşan ay-yıldızlılar 26’ncı dakikada Metehan’ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu. Suudi Arabistan’ın gümüş madalya aldığı maçı Suudi Prensi Abdülaziz bin Türki el-Faysal ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlikte izledi.

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İHA
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