Futuremark 2023 start-up yarışması düzenlendi. Yarışmanın odak noktaları ‘üretim teknolojileri’, ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘ticari operasyonlar’ oldu.

Futuremark 2023 start-up yarışması düzenlendi. MEXT Teknoloji Merkezi’nde 15 Aralık’ta düzenlenen yarışmanın odak noktaları ‘üretim teknolojileri’, ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘ticari operasyonlar’ oldu. Farklı alanlarda faaliyet gösteren girişimlerin yenilikçi çözümlerinin katılımcılarla paylaşıldığı yarışma, girişimcilik ekosisteminin paydaşları tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.

"Türk start-upları uluslararası arenalara taşımak bir gurur"

PMI Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, kendi iş modellerinde de start-upların önemli bir yeri olduğunu belirterek, “30 yılı aşkın süredir ülkemizde gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırımla üretimde, ticari operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde fark oluşturacak sayısız projeye imza attık. İş modelimizi dönüştürürken, birlikte çalıştığımız start-upların bazıları bugün global ölçekte hizmet veriyor" dedi.

Futuremark 2023 gibi platformlar vesilesiyle Türk start-upları uluslararası fonlarla bir araya getirmeye devam edeceklerini bildiren Diren sözlerine şöyle devam etti: “FutureMark 2023 gibi organizasyonlarla, ülkemizden çıkan bu yenilikçi fikirleri geliştiren start-up’ları yatırımcılarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz”.

“Türkiye girişim ekosistemi globale göre daha istikrarlı büyüdü”

FutureMark 2023’e ev sahipliği yapan MEXT Teknoloji Merkezi Yönetici Direktörü Efe Erdem: "Küresel start - up ekosistemi pandemi ve ekonomik zorluklar nedeni ile 2020 yılından beri dalgalı bir büyüme göstermesine rağmen, ülkemizde aynı dönemde istikrarlı bir artış gözlemledik. Yatırımların yüzde 30’dan fazlasında yer alan CVC (Kurumsal Girişim Sermayesi)’lerin piyasada güçlü varlığı, gelen Ar-Ge teşvikleri ile GSYF’lerin sektörü desteklemesi ve Turcorn programı gibi yerli girişimlerin büyümesini hızlandıran girişimler bu büyümenin devamlılığını da sağlamakta. Özellikle oyun ve fintech gibi başı çeken alanlarda 300’den fazla şirkete yatırım yapıldı. Önümüzdeki dönemde iklim teknolojileri ve deep tech öne çıkacak.”

Birinciliği elde eden Pivony ile müşteri yorumları analizi otomatikleşiyor

Futuremark 2023 start-up yarışmasına 60’tan fazla girişim başvuru yaptı. Başvuruda bulunan girişimlerin yarısının sürdürülebilirlik alanında çözümler geliştirmeleri dikkat çekti.

Yarışmada birinci olan Pivony, sürekli değişen müşteri beklentilerinin sadece birkaç tıklamayla anlaşılmasını sağlayan tüketici zekası platformu sunuyor. İkinciliği, endüstriyel uygulamalara yönelik olarak nesnelerin interneti tabanlı sızıntı testi çözümüyle Adlema, üçüncülüğü ise şirketlerin maliyetlerini azaltarak, ekip, ekipman ve enerji verimliğini artıran bulut tabanlı önleyici bakım, enerji ve varlık yönetim çözümü ile WorkyBe aldı. Derece alan girişimciler elde edecekleri maddi desteğin yanı sıra, İsviçre, Lozan’daki bir merkezde destek ve iş birliği programlarına katılabilecek.