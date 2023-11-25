Fuzul Topraktan Ispartakule projesinin yüzde 70'i satıldı

Fuzul Holding’in gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren markası Fuzul Topraktan, ‘Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’ni duyurdu. Fuzul Topraktan’ın yeni projesi Ispartakule’nin 332 konutluk arsa payının satışa sunulduğu lansman toplantısı yatırımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Projenin yüzde 70’inin iki saat içinde satıldığı açıklandı.

Fuzul Holding’in iştiraklerinden Fuzul Topraktan, ‘Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkanı sağladığını açıkladı. Ispartakule’de yer alan yeni proje ile hem arsa hem de konut yatırımı yapılabilecek.

İstanbul’un son yıllarda değer kazanan bölgelerinden biri olan Ispartakule’de yer alan projede arsa payı 890 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yalnızca 332 konutluk arsa payının satışına açıldığı Ispartakule projesi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. İki saat içinde ise projenin yüzde 70’inin satışı gerçekleştirildi.

İnşaat maliyeti karşılanarak konut sahibi olma imkanı

İnşaatın başlamasının ardından 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşacak projede tam donanımlı site yaşamına uygun fiyatlarla ulaşabilmek mümkün olduğu belirtildi. Yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin ilk adımı olan arsa yatırımını yapmalarının ardından, bölgede inşaat maliyetini karşılayarak da konut sahibi olabilecek.

Türkiye’de konut alımını erişebilir kılmayı hedeflediklerine dikkat çeken Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Ülkemizde konut fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle son dönemde vatandaşlarımızın konut ediniminin oldukça zorlaştığını sektörünün bir temsilcisi olarak yakından biliyoruz. Fuzul Topraktan şirketimizle de ev hayali kuranlara alternatif bir çözüm sunmak istedik. Anadolu’da insanlar önce evinin toprağını alırdı daha sonra ise inşaatına başlardı. Bu yöntemi ülkemizde nasıl daha iyi geliştirebileceğimizi düşünerek, İngiltere başta olmak üzere dünyada birçok konut geliştiricilerinin çalışmalarını inceledik. Edindiğimiz bilgileri harmanlayarak 30 yılı aşkın gayrimenkul sektörü tecrübemizden aldığımız güven ve bilgi birikimiyle Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemini hayata geçirdik. Bu sistem ile orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza, kolaylıkla sahip olabilecekleri ve her geçen gün değer kazandıran bir yatırım fırsatı sunduk. Henüz yolun başında olsak da sektörün dinamiklerini çok iyi biliyor ve yatırımcıların ihtiyacını analiz edebiliyoruz. Bu alandaki tecrübemizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün gördüğümüz yoğun ilginin de bu konuda doğru yolda ilerlediğimizin en büyük göstergesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Yatırım yapmayı ve üretmeyi DNA’mıza kazımış bir şirketiz"

Arsa projelerinde özellikle ülkemizde yatırım değeri ve gelişme potansiyeli en fazla olan yerlere öncelik verdiklerini belirten Akbal, "İlk etapta Marmara bölgesinde yoğunlaşmayı planlıyoruz. Şu sıralar Ispartakule gibi yatırım potansiyeli yüksek bölgeler ile yakından ilgileniyoruz. İlerleyen zamanda ise tüm Türkiye’de projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir yatırım yapmayı, üretmeyi adeta DNA’sına kazımış bir şirket olarak, ülkemize, faaliyet gösterdiğimiz bölgeye ve yatırımcılarımıza değer kazandırma misyonuyla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

36 ay içinde daireler teslim edilecek

Verilen bilgiye göre; Ispartakule projesinin inşaatının sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonra başlaması planlanıyor. Daire seçeneklerinden yararlanmak isteyenler için ise inşaat maliyeti için peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı sunuluyor. Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak. Projenin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 300 metre mesafede bulunan metro istasyonu, Tem Otoyolu, İstinye Üniversite Hastanesi’ne de yakınlığı ile dikkat çektiği belirtildi.