Füzyon'da Sismothon etkinliği

Ankara Mamak Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mamak Füzyon markasına bağlı Füzyon Community, AFAD, SAR ve Ankara Üniversitesi ortaklığında bir hackathon (yazılım geliştiricilerinin, arayüz tasarımcılarının ve bilgisayar programcılarının yeni bir proje geliştirdikleri yarışma) hayata geçirdi.

Etkinlikte deprem öncesi, anı ve sonrası için alınabilecek önlemlere, oluşturulabilecek altyapıya ve bu durumların olumsuz etkilerini azaltmaya, hatta ortadan kaldırmaya yönelik yenilikçi ve teknolojik çözümler üretildi. Deprem öncesi ve sonrası süreçleri için geliştirilen projelerin hackathonunda alanında uzman isimler birbirinden önemli sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcılara deprem öncesi ve sonrası eğitimlerin yanı sıra; ekip kurabilme, yalın kanvas, sunum becerisi, tasarımsal düşünme eğitimleri ve yapay zeka ve Pyhton, web tasarımı ve Javascript ve Android ve IOS’da mobil uygulama konularında eğitimler de verildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Füzyon’un etkinliğine katılarak sunum yaptı ve öğrencilerle buluşup gerçekleştirdikleri projelerle ilgili bilgi aldı. Mandal, Sismothon’a katılan yarışmacı öğrencilere başarılar diledi.

“Gençlerimize güveniyoruz”

Sismothon etkinliğine katılan ve gençlerle buluşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Biz geçen yüzyılın çocuklarıyız. Siz bu yüzyılın çocuklarısınız. Güzel ülkemizi siz daha da ileriye taşıyacaksınız. Yapabileceğinizden hiç kuşkumuz yok. Gençlerimize güveniyoruz” dedi.

Etkinlikte Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Abdullah Onur Yılmaz, Ali Talip Coşkun, Muhammed Talha Kızılgül META takımı ile birinci olurken; Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden Umut Güzel, Samet Burhan, Ahmet Burak İmal, Tolga Selimoğlu ikinci; Ankara Beştepe Koleji 10. sınıf öğrencilerinden Arif Emre Özden, Nail Erdem Demir, Bahar Demirbaş ve Zeynep Aziz üçüncü oldu.