Gabar petrolünde kullanılacak çamur tankları, Ankara'dan yola çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, Gabar Dağı’nda bulunan petrolün çıkarılması için Ankara’da bir firmada üretilen çamur tankları tamamlanarak, sevkiyata hazır hale geldi.

Terörden temizlenen Gabar Dağı’nda yer altı kaynaklarının Türkiye ekonomisine kazandırılmasına ilişkin çalışmalar hız kazanırken, son bir yıl içerisinde yoğun petrol arama ve sondaj çalışması yürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Aralık’ta Gabar Dağı’nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini söyleyerek, 2022’de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgedeki petrol çıkarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu doğrultuda TPAO tarafından, Ankara’daki bir fabrikada sondaj işlemleri esnasında kullanılan çamur tankları üretildi. Üretimi sağlayan fabrikanın yetkilileri, toprakta oluşan boşlukları doldurarak toprağın çökmesini engelleyen çamurun işlenmesini ve çamurun topraktan tekrardan arındırılmasını sağlayan tankların, 25 Aralık’ta Gabar Dağı’na sevk edileceğini açıkladı.

Çamur tanklarının imalatında görev alan Fabrika Müdürü Sefa Peker, fabrika bünyesinde, Gabar Dağı’nda çıkan petrol için kullanılmak üzere çamur tankları ürettiklerini vurgulayarak, "Bu proje bize ilk geldiğinde, ülkemize katkı sağlayacak bir proje olduğunu anladığımızda heyecanlandık. Projeye böyle başladık. Bugün itibarıyla sevkiyatlarımız başlayacak. Bu hafta içerisinde bütün tankların ulaşmasını sağlayacağız. Burada firmamızın ilk hedefi ülkemize, milletimize ve kendimize fayda sağlayacak ürünler geliştirmek. Bu yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Sevkiyat ise devletin oluşturacağı koşullar çerçevesinde Gabar Dağı’na doğru olacak" diye konuştu.

"Tankların içindeki çamur, petrol kuyularındaki sondaj makinalarının soğutması ve yağlamasında kullanılıyor"

Çamur tanklarının üretiminde teknik sorumlu olan Yasin Demirciler, burada üretilen çamurun 10’un üzerinde kimyasal madde içerdiğini belirterek, "Bu çamur, petrol kuyularındaki sondaj makinalarının soğutması ve yağlamasında kullanılıyor. Sondaj makinesi kaya, çakıl, toprak içinde ilerlerken, bu çamur sayesinde sondaj makinesinin aşınması engelleniyor ve aynı zamanda soğutma ve yağlama işlemi de gerçekleştiriyor. Aynı zamanda toprak içerisinde bazı boşluklar olabiliyor, bu çamur da bu boşlukları doldurarak toprağın çökmesini engelliyor. Sondaj kuyusuna bastığımız bentoiti yani çamuru oradaki atık ve tortullu maddelerle birlikte sisteme alıyoruz. Tanklarımızın birinin adı elek tankı. Elek tankındaki işlemler yapıldıktan sonra yabancı maddeler, çakıllar, tortuların çamurunu atıyoruz; geri kalan bentoniti ise sistemde devridaim edip, arıtarak kuyuya tekrar basıyoruz" ifadelerini kullandı.