Gaffar Okan Caddesi konfora kavuşacak

Orhan Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi 700 ton binder asfalt serilerek yenileniyor.

Gaffar Okan Caddesi konfora kavuşacak
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Orhan Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi 700 ton binder asfalt serilerek yenileniyor.

İzmit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 330 metre uzunluğundaki 10 metre genişliğindeki Gaffar Okkan Caddesinde 900 ton PMT malzeme ve 700 ton binder asfalt kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmayı kısa sürede tamamlayarak, yolu vatandaşların kullanımına sunacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman