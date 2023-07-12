Gagauzya'da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ilk mezunlarını verdi

Komrat Yunus Emre Enstitüsünün girişimiyle Gagauzya’da Komrat Devlet Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu yıl ilk mezunlarını verdi.

Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen törene Komrat Devlet Üniversitesi yetkilileri, akademisyenleri ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri katıldı. Komrat Devlet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Kürşat Şamil Şahin yaptığı konuşmada, “Komrat Devlet Üniversitesi bünyesinde Türkçenin ve Türk kültürünün temellerini attığımız Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurmak ve bölümün ilk mezunlarının töreninde bulunmak tarif edilemez bir mutluluk kaynağı” ifadesini kullandı.

“Türk kültürünün ve Türkçenin Moldova genelindeki nüfuzunun artırılması en büyük arzumuzdur”

Doç. Dr. Şahin, “Önümüzdeki yıllarda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki öğrenci sayısının artırılarak Türk kültürünün ve Türkçenin Moldova genelindeki nüfuzunun artırılması en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

“Türkçeye ve Türk kültürüne olan sevgim hayatımda bir dönüm noktası oldu”

Bölüm birincisi ve Komrat Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe okutmanı Anna Cilcic, “Çocukken annemle birlikte İstanbul’u ziyaret etmiştik. Türkiye bende nasıl bir izlenim bıraktıysa lisede Türkçe öğrenmeye karar verdim. Bu kararımın ardından Komrat Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kurslarına katıldıktan sonra 2017 yılında Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yaz Okulu programıyla yıllar önce ziyaret ettiğim ülkeyi tekrar görme fırsatım oldu. Türkçeye ve Türk kültürüne olan sevgim hayatımda bir dönüm noktası oldu. Birincilikle mezun olduğum bu bölümden edindiğim bilgileri Komrat’ta Türkçe öğrenmek isteyenlerle paylaşacak olmaktan son derece mutluyum” dedi.

“Türk dizilerini izlemeye başladığımda Türkçeye duyduğum ilgi, Türkiye ziyaretimden sonra daha da arttı”

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarından Tatiana Iusiumbeli ise, “Dilimiz ve tarihimiz ortak olduğu için bu bölümü seçmek istedim. Türk dizilerini izlemeye başladığımda Türkçeye duyduğum ilgi, Türkiye ziyaretimden sonra daha da arttı. Bu bölüm sayesinde Türkiye’deki üniversitelerde öğrenci değişim programı kapsamında eğitim almak ve staj yapmak gibi fırsatlara sahip oldum. Üniversiteye başladığımdan beri kendimi tercüman olarak görüyordum. Dört yıl boyunca kararım değişmedi, kariyerime tercüman olarak başlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün açılması bizim çok büyük bir şans oldu”

Mezunlardan Liubov Cristeva, Türk dizileri ve Türkçe şarkılara duyduğu ilgiden sonra Türkçe öğrenmeye karar verdiğini belirterek, “Lise son sınıfta üniversite bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün açılacağını öğrendim ve bu bölümde eğitim almak istedim. Öğrenci değişim programıyla Türkiye’ye gitme imkanım da oldu. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün açılması bizim çok büyük bir şans oldu. Moldova ile Türkiye arasında eğitim alanındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayabilecek olmaktan ötürü çok mutluyum” dedi.

Komrat Yunus Emre Enstitüsü ve Komrat Devlet Üniversitesi arasında akdedilen protokol çerçevesinde 2019 yılından bu yana Komrat Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine ders veriliyor.