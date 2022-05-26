GAL, ilçe genelinde yine fark attı

Okul tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilen Tübitak 4006 Bilim şenliği, geçtiğimiz gün İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı İrfan Zeki Er, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Okul Öğretmenlerinin danışmanlığında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirledikleri, aylar süren hazırlık ve yoğun emek karşılığı olarak ortaya çıkardıkları birbirinden güzel ve ilginç 24 proje sergilendi.



Program, Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından okul müdürü İsmail Eray Dursun açılış konuşması ile başladı. Müzik Kulübü öğrencileri Serap Kartal yönetiminde müzik dinletisi sonrasında halk oyunları ekibi Derem Kaygusuz ve Ramazan Bora Eroğlu yönetiminde “İzmir Yöresi Harmandalı Zeybeği” oyununu sergiledi.

Program kurdele kesiminin ardından sergilenen 24 proje ziyarete açıldı. Öğrenciler hazırladıkları projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.