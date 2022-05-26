GAL, ilçe genelinde yine fark attı

Gümüşyaka Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği, ilçe genelindeki tüm okullara fark attı. Düzenlenen şenliğe İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı İrfan Zeki ER de katıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 26.05.2022 16:52
  • Güncelleme: 26.05.2022 16:52
GAL, ilçe genelinde yine fark attı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Okul tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilen Tübitak 4006 Bilim şenliği, geçtiğimiz gün İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı İrfan Zeki Er, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.
Okul Öğretmenlerinin danışmanlığında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirledikleri, aylar süren hazırlık ve yoğun emek karşılığı olarak ortaya çıkardıkları birbirinden güzel ve ilginç 24 proje sergilendi. 

GAL, ilçe genelinde yine fark attı
Program, Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından okul müdürü İsmail Eray Dursun açılış konuşması ile başladı. Müzik Kulübü öğrencileri Serap Kartal yönetiminde müzik dinletisi sonrasında halk oyunları ekibi Derem Kaygusuz ve Ramazan Bora Eroğlu yönetiminde “İzmir Yöresi Harmandalı Zeybeği” oyununu sergiledi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Program kurdele kesiminin ardından sergilenen 24 proje ziyarete açıldı. Öğrenciler hazırladıkları projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

GAL, ilçe genelinde yine fark attı

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü

DAHA FAZLA
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı