Galaksel oyunu ile çocukların internete daha güvenli erişebilmesi hedefleniyor

Turkcell, çocukların teknolojiyi doğru kullanmaları için kılavuz olacak Galaksel’i kullanıma açtı. Siber zorbalıktan bilgi güvenliğine, kişisel sınırların belirlenmesinden internet sitelerinin emniyetine kadar pek çok konuda içerikler sunan Galaksel oyunu, çocukların online dünyaya eğlenerek güvenli adım atmalarını hedefliyor.

Turkcell, online dünyanın oluşturabileceği riskleri önlemek için bir adım daha attı. Çocuklara dijitaldeki bilgi güvenliğini eğitici bir oyunla öğretmeyi hedefleyen Turkcell, geliştirdiği Galaksel oyununu ücretsiz olarak kullanıma açtı. Turkcell, proje ile çocuklara teknolojinin doğru kullanımında kılavuz olurken, ebeveynlerde de farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Üstelik Turkcell çocuk tarifesi kullananlar, Galaksel’i datalarından harcamadan oynayabiliyor.

Çocuklara oyun, ebeveynlere rapor

İnternet bir yandan sunduğu olanaklarla herkesin eşit bilgiye erişimini sağlarken sınırlamaların kalmadığı bir dünyaya da kapı açıyor. Ebeveynlerin farkında olmadıkları tehlikelerden çocuklarını koruyabilmelerinde en önemli yollardan biri ise onları internete hazırlamaları. Turkcell’in bu amaçla geliştirdiği Galaksel; siber zorbalıktan bilgi güvenliğine, internet sitelerinin emniyetinden kişisel sınırların belirlenmesine kadar birçok önemli konuyu ele alıyor. Proje sayesinde çocukların kavramaları zor olan bu konuları oyun yöntemi ile eğlenerek öğrenmeleri sağlanıyor. Oyun içinde yapılan testlerle, çocukların dijital bilgi güvenliği alanındaki güçlü yönleri veya geliştirmeleri gereken konular belirleniyor. Rapor kısmında ise ebeveynlerin çocuklarının gelişimlerini takip etmesi hedefleniyor. Bu sayede anne ve babalar, dijital ayak izi ve dijital vatandaşlıkla ilgili temel ve güvenli bilgileri edinen çocuklarının online dünyaya hazır olup olmadıklarını buradan kontrol edebiliyor.

Çocuk İçin İçerik Derneği’nin görüşü alındı

Çocuk İçin İçerik Derneği’nin görüşü de alınarak tasarlanan oyun, çocukların seveceği uzay ve süper kahraman temalarıyla tasarlandı. Oyunda bilgi güvenliğine dikkat edilirken çocukların süper kahraman olarak puan topladığı bir içerik kurgulandı. Oyunda çocuklar, hikayedeki boşlukları tamamlarken mantıksal düşünmeye teşvik edilerek problem çözme yeteneklerini geliştirebiliyorlar. Herkesin ücretsiz olarak erişebildiği oyuna galaksel.com.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.