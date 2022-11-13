Galata'da 'İtalyan Mutfağı Haftası' etkinliği başladı

Beyoğlu Belediyesi ve İtalya İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde Galata Kulesi Meydanı’nda “İtalyan Mutfağı Haftası” etkinliğinin 7’ncisi düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar çikolata sürülen simitleri tadarken, birbirinden çeşitli İtalyan yemeklerini de görme imkanı buldu.

Kültür sanatın merkezi Beyoğlu, bu yıl 7.’si düzenlenen “İtalyan Mutfağı Haftası”na ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Belediyesi ile İstanbul İtalya Başkonsolosluğu iş birliğinde 13-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, bugün Galata Kulesi Meydanı’nda kurulan “İtalyan Mutfağı Pazarı” ile başladı. Bu yıl “Bir arada olma, sürdürülebilirlik ve yenilik: İnsan sağlığı ve gezegenin korunmasına yönelik İtalyan mutfağının bileşenleri” temasıyla düzenlenen etkinlikte, gastronomiye gönül vermiş birbirinden ünlü İtalyan şeflerin ellerinden tadım yapılabilecek çok özel gastro showlar yer aldı. Şefler Luca de Astis, Nello Croce, Özgür Kılınçlar, Claudio Chinali ve Nazmiye Bal ile sektörün uzmanları Hande Ertem, Elif Karakuş, Buket Çürük ve Samuele Briatore en bilinen İtalyan yemeklerini pişirip sundu. Etkinlikte ziyaretçiler, İtalyan ürünlerinin bulunduğu teşhir stantlarını da gezme imkanı buldu.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte yerli ve yabancı turistler, İtalyan markası olan çikolatanın sürüldüğü simitleri tattı.