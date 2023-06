Galata'da 'pes' dedirten görüntüler: Ortalığı dumana boğup askeri havaya fırlattılar

TAKİP ET

Galata Kulesi Meydanı’nda bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçla keserek asker adayını havaya fırlattı. Evlilik teklifi yapan bir başka grup ise ortalığı dumana boğdu. Pes dedirten o anlar kameralara yansırken, dakikalarca yolu kapatan magandalar polisin müdahalesi ile araçlarına binip ayrıldı.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı’na gece yarısı araçlarla gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inenler, meydanda asker adayını havaya fırlattı. Yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenen grupta yer alanlar, bir de bağırarak semt sakinlerine rahatsızlık verdi. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan gruba polis ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra grup halayı bırakarak araçlarına binip ayrıldı. Evlilik teklifi yapan bir başka grup ise ortalığı dumana boğdu. Pes dedirten o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Her tarafı konfetilerle pisletiyorlar”

Olaya tepki gösteren semt sakinlerinden Mete Yasin Demirok, “Evlenme teklifi ve asker eğlencesi için gelen arkadaşlar umarsızca hareket ediyorlar. Her tarafı konfetilerle pisletiyorlar ve yaktıkları meşalelerle güvenlik sorunu oluşturuyorlar. Her taraf dumanla kaplanıyor. Geçen akşam yine 8-10 tane meşale yandı. Göz gözü görmedi. Aynı zamanda burada mesela sahafların stantları var. Bu aynı zamanda yangın tehlikesi teşkil etmekte. Güvenlik zafiyeti doğurmakta. Burada sabit bekçi arkadaşlarımız var. Allah onlardan razı olsun. Ama olay bir anda geliştiği için onlar da o an çaresiz kalmakta” dedi.

“8-10 araçtakiler birden aşağıya inip kargaşa oluşturuyor”

Demirok, “Yani görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar ama 8-10 araç, 5 araç, 7 araç birden aşağıya inip kargaşa oluşturduğu zaman bu durumda 3-4 tane bekçi arkadaşımız var zaten, sağ olsun onlar da çaresiz kalıyor. Burada temizlik işçilerimiz var, yaşlı başlı adamlar var. İnanın üzülüyorum. Bütün gün yerden konfeti ve kağıt pisliği topluyorlar. Bu insanların da canı var. Yani illa çöpçü diye bu adam her dakika temizlik yapacak diye bir şey yok. 50-55 yaşında adamlar burada milletin konfetilerini temizliyorlar. Yazık günahtır. Burası turistlerin inanılmaz rağbet gösterdiği bir yer” ifadelerini kullandı.