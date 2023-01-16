Galata'da market hırsızına çiçekçiden tekme kamerada

Galata’da bir zincir marketten daha önceden birkaç kez hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şahıs, son işinde çalışanlara yakalandı. Polis ekipleri beklenildiği esnada şahsın, seyyar çiçekçi tarafından darp edildiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Galata’da meydana geldi. İddiaya göre daha önceden girdiği zincir markette birçok kez hırsızlık yapan şahıs, akşam saatlerinde yeniden aynı markete geldi. Şahıs burada enerji içeceği ve alkol çalmak istedi ancak çalışanlar tarafından fark edildi.

Seyyar çiçekçiden hırsıza dayak

Bunun üzerine şahıs kaçmak istedi ancak çalışanlar izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler beklenildiği esnada olayı duyan vatandaşlar marketin önünde beklemeye başladı. O esnada seyyar bir çiçekçi içeride tutulan şahsa tekme ve yumrukla saldırarak darp etti. Vatandaşların araya girmesiyle çiçekçi uzaklaştırılırken şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.