Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne akın etti.

Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü’ne akın etti.

Milli İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü’nde ‘ Filistin’e destek, İsrail’e lanet’ yürüyüşü düzenlendi. Sabah namazından sonra Galata Köprüsü’ne binlerce vatandaş ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile akın etti. Vatandaşlar, "Şehitlerimize rahmet Filistin’e destek İsrail’e lanet" sloganlarıyla yürüyor.