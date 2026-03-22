Galata Kulesi'nde 'Dünya Su Günü' farkındalığı
Haberin Özeti
- • İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Galata Kulesi'ne bir video yansıtarak farkındalık oluşturdu.
- • Etkinlik, "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" çerçevesinde "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" sloganıyla gerçekleştirildi.
- • Galata Kulesi'ne yansıtılan bu özel video, hem yerli vatandaşların hem de turistlerin büyük ilgisini çekti.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü’nde, ‘Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’ kapsamında Galata Kulesi’ne video yansıtıldı. "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" sloganı ile farkındalık oluşturması amaçlanan etkinlikte, Galata Kulesi’ne yansıtılan video vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekti.