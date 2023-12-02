Galata Kulesi'nde 63 metre yükseklikte nefes kesen restorasyon

Galata Kulesi’nde 1 Kasım tarihinde başlayan restorasyon çerçevesinde 63 metrede bulunan 270 kiloluk bakır alemi 4 parça halinde vinçle indirildi. Dev alemin nefes kesen operasyonla indirilme anları ilk kez havadan görüntülendi.

İstanbul’u anlatan sembol yapıların başında olan Galata Kulesi’nin kubbesinde restorasyon çalışmaları nedeniyle söküm işlemleri başladı. 674 yaşındaki kulenin kubbesinde 1 Kasım’dan itibaren iskele yerleştirme ve yenileme için adımlar atılmaya başlandı. Çalışmalar kapsamında 8’inci katta bulunan seyir terası bölümü geçici olarak ziyarete kapatıldı. Kulenin külahında bulunan 270 kiloluk bakır alem yerden yaklaşık 63 metre yükseklikten dağcılar ve vinç yardımı ile 4 parça halinde indirildi. Kulenin alemi indirilirken bir işçinin çekiç ile alemi sökmeye çalıştığı anlar görüntülere yansıdı. Dağcılar ise nefes kesen bir operasyonla tarihi kulenin vincini sapasağlam indirmeyi başardı. Havadan çekilen bu görüntülerde eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde işçilerin zorlu çalışması gözler önüne serildi. Tarihi kulenin aleminin söküm işlemleri ilk kez görüntülendi. Tarihi Galata Kulesi’nin 1 ay içinde ziyarete açılması planlanırken restorasyon çalışmaların Nisan sonuna doğru tamamlanacağı öngörülüyor. İndirilen alemin Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı alınarak Rölöve ve Anıtlar Müze Müdürlüğü binasında konservasyon çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.