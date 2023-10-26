Galata Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel sergi

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan Türkiye’nin sembol yapılarından Galata Kulesi’nde Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel açılan Kün Ay’dan Ay Yıldız’a Türk Bayrağı Sergisi ve özel olarak kuleye getirilen Atatürk’ün balmumu heykeli vatandaşların ilgisini topluyor. Sergiye ilişkin konuşan Galata Kulesi Müzesi Müdürü M. Murat Bozcu, “Galata Kulesi Türkiye’de, dünyada İstanbul denince akla gelen ilk yapılardan biri, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Günde 4 bin 500-5 bin kişi ziyaret ediyor, sergiye yoğun ilgi gösteriyorlar. Sergide Türk bayrağındaki ay yıldız motifinin tarihsel gelişimi anlatılıyor, balmumu Atatürk heykelini 30 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerimiz görebilecekler. Vatandaşlarımızı hem Galata Kulesi’ne hem sergimizi görmeye davet ediyoruz” dedi.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan İstanbul’un sembol yapılarından Galata Kulesi’ni her gün yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor. 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen restorasyonun ardından kuledeki restoran gibi alanlar kaldırılırken alanda daha fazla ziyaretçiye imkan sağlanmıştı. 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen kulede Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümüne özel 1 Ekim’de açılan Kün Ay’dan Ay Yıldız’a Türk Bayrağı Sergisi vatandaşların ilgisini topluyor. İstanbul’un mest eden manzarasını kuleden seyretmek isteyen ziyaretçiler kuleye geldiklerinde Galata Kulesi Geçici Sergi Salonu’nda yer alan ay yıldız motifinin tarihsel gelişimini anlatan sergiyi görme ve Cumhuriyet’in yüzüncü yılı için Madame Tussauds Müzesi’nden ödünç alınan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykelini görme imkanı yakaladı. Sergiye yönelik bilgiler veren Galata Kulesi Müzesi Müdürü M. Murat Bozcu, vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ifade ederken herkesi Galata Kulesi ve Kün Ay’dan Ay Yıldız’a Türk Bayrağı Sergisi’ni görmeye davet etti. Öte yandan kulenin katlarında Galata Kulesi’ne ait bilgi veren eserler yer alırken, İstanbul’un mest eden manzarasını gösteren seyir dürbünleri bulunuyor. Kulede yer alan seyir terası ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

“Ay yıldız motifinin tarihsel gelişimi anlatılıyor"

Serginin yeni yıla kadar alanda ziyarete açık olduğunu aktaran Galata Kulesi Müzesi Müdürü M. Murat Bozcu, “Sergimizi 1 Ekim itibariyle ziyarete açtık ve 31 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacaktır. Sergide Türk bayrağındaki ay yıldız motifinin tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Ay yıldız motifi bütün dünyada dini ve siyasi sembol olarak tarih boyunca kullanılmış. Hunlar, Göktürkler daha sonra Asya’da hüküm sürmüş Türk kavimlerinde yaygın olarak kullanılan ve devleti simgeleyen bu motifin Osmanlı Dönemi sonuna kadar ve daha sonra da Türkiye Cumhuriyetimiz döneminde çıkarılan Bayrak Kanunları ile son şeklini almasını ziyaretçilerimize anlatmaya çalıştık. Galata Kulesi’nin dış cephesinde video mapping teknolojileri kullanılarak Türk bayrağımız milli gün ve bayramlarda yansıtma yapılır, Galata Kulesi bu nedenle Türk bayrağımızla özdeşleşmiş bir yapı halini aldı. Ayrıca Galata Kulesi’nin tarihi görsellerinde de aleminin üzerinde bayrak dalgalanmış. Bu nedenle serginin Galata Kulesi geçici sergi salonunda hazırlanması Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın katkılarıyla uygun görüldü ve ziyaretçilerimizin beğenisine sunuldu. Galata Kulesi hem tüm Türkiye’de hem tüm dünyada İstanbul denince akla gelen ilk yapılardan biridir, son derece popüler hem kültürel hem de turistik bir mekan olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Günde 4 bin 500-5 bin kişi ortalama Galata Kule’mizi ziyaret ediyor. Vatandaşlarımız sergimize yoğun ilgi gösteriyorlar" dedi.

"30 Ekim’e kadar ziyaretçilerimiz Atatürk heykelini görebilecekler"

Sözlerini sürdüren Galata Kulesi Müzesi Müdürü Bozcu, “Kadim Türkçe’de kün ay olarak takip edilen ay yıldız motifi örneklerini görebilecekler. Osmanlı padişahlarının silahlarında, kaftanlarında ay yıldızı görecekler, daha sonra da günümüze ulaşan orijinal bayrak ve sancakların görsellerini de burada görüp idrak edebilecekler. Öğretmenlerimizin öğrencilerini bu sergiye getirmelerini şiddetle tavsiye ederiz. 2000 yıldan uzun süredir kullanılan ve hepimiz için bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldız motifinin gelişimini öğrencilerin de sağlıklı şekilde idrak etmesi için sergiyi ziyaret etmek son derece yararlı olacak. Liderimiz olarak Londra’da ilk defa yapılan balmumu Atatürk heykeli İstanbul’a getirilmiş biz de İstanbul Madame Tussauds Müzesi’nden bu heykeli ödünç aldık. 30 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerimiz sergi salonuna geldiklerinde balmumu Atatürk heykelini görebilecekler. Vatandaşlarımızı hem Galata Kulesi’ne hem sergimizi görmeye davet ediyoruz, bekliyoruz. Müze karta sahip vatandaşlarımız başka hiçbir ücret ödemeden Galata Kulesi’ni ve Tüm Türkiye’de 300’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz olarak edebilirler. Turistler müze bileti almak suretiyle Galata Kulesi’ni görebilirler.

“Almanya’dan gezi için geldik, bunu yapanların ellerine sağlık"

Almanya’dan geldiğini ve sergiyi çok anlamlı bulduğunu söyleyen Fatma Aslan, “Türk olmaktan gurur duyuyorum, çocuklarımıza da bu imkanı tanıdığı için Atatürk’ümüze teşekkür ediyorum. En büyük dileğimiz; inşallah hayırlı öğrencilerimiz güzel şekilde yetişir. Harika bir şey, harika bir duygu, bunu yapanların ellerine sağlık. Almanya’dan gezi için arkadaşımla 5 günlüğüne geldik, İstanbul’u geziyoruz. Galata’ya da uğrayalım dedik, her şey çok güzel. Bütün tarihi eserler harika” dedi.

“Türk bayrağı başka, bunu anlatamam"

Alandaki serginin herkes için önemli olduğunu aktaran vatandaşlardan Nursel Ekinci, “Galata Kulesi’ne geldik, İstanbul’a bakmaya geldik. Çok güzeldi gezimiz, arkadaşlarımızla bütün her yeri gezdik, her yer çok güzel, memleketimiz bir başka. Bayrağımız çok önemli, Türkiye’nin bayrağı, Türk bayrağı başka, bunu anlatamam. Biraz bekledik ama değdi, mükemmel gözüküyor, İstanbul ayaklarının altında" şeklinde konuştu.