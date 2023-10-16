Galata Kulesi'nde destek amaçlı Filistin bayrağı açıldı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüğü esnada bir grup gönüllü vatandaş, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'ne çıkarak destek amaçlı Filistin bayrağı açtı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürdüğü esnada bir grup gönüllü vatandaş, Beyoğlu’ndaki Galata Kulesi’ne çıkarak destek amaçlı Filistin bayrağı açtı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, bir grup gönüllü Beyoğlu’nda Galata Kulesi Meydanı’na geldi. Grup ardından kuleye çıkarak Filistin bayrağı açtı. Dakikalarca dalgalanan bayrak, güvenlik görevlilerinin fark etmesi sonrası kaldırıldı. O anlar ise kameralara yansıdı.