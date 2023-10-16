Galata Kulesi'nde destek amaçlı Filistin bayrağı açıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüğü esnada bir grup gönüllü vatandaş, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'ne çıkarak destek amaçlı Filistin bayrağı açtı.

Galata Kulesi'nde destek amaçlı Filistin bayrağı açıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürdüğü esnada bir grup gönüllü vatandaş, Beyoğlu’ndaki Galata Kulesi’ne çıkarak destek amaçlı Filistin bayrağı açtı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, bir grup gönüllü Beyoğlu’nda Galata Kulesi Meydanı’na geldi. Grup ardından kuleye çıkarak Filistin bayrağı açtı. Dakikalarca dalgalanan bayrak, güvenlik görevlilerinin fark etmesi sonrası kaldırıldı. O anlar ise kameralara yansıdı.