Galataport İstanbul, açıldığından bu yana 120 kruvaziyer gemi ağırladı

Galataport İstanbul, açıldığı tarih olan 1 Ekim 2021’den itibaren 120 kruvaziyer gemi ağırladı. Turizme büyük katkı sağlayan Galataport İstanbul’un 2023 hedefi ise 250 seferle, yaklaşık 650-700 bin yolcu ve mürettebata hizmet vermek.

Seatrade Cruise Awards’ta dünyada “Yılın Limanı” ödülünü alan Galataport İstanbul, dikkatleri üzerine çekiyor. Pek çok ülkenin çeşitli firmalarının uğrak yeri haline gelen Galataport İstanbul, açıldığı tarihte olan 1 Ekim 2021 tarihinden bu yana 120 kruvaziyer gemi ağırladı. Sezonu yaklaşık 450 bin yolcu ve mürettebat ile kapatacağı öngörülen Galataport İstanbul’un gelecek yıl ki hedefi ise 250 seferle; yaklaşık 650-700 bin yolcu ve mürettebata hizmet vermek. Konuyla ilgili detaylı bilgiler veren Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, “Başka limanlar, Galataport İstanbul’u parmakla gösteriyor, örnek alıyor” dedi.

“Hedefimiz 1 milyon 500 bin yolcu ve mürettebat”

Limanda yaklaşık 450-500 sefer yapmak istediklerini söyleyen Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, “1 Ekim 2021 tarihinde, 5 yıllık aradan sonra ilk kruvaziyer gemimizi ağırlamış olduk. 2021 yılını 9 seferle kapattık. 2022, gerçekten bizim için daha görkemli gemileri ağırladığımız bir yıl oldu. Şu ana kadar da 120’yi aşkın gemi ağırladık. Çok çeşitli firmalardan gemiler geliyor: Amerikan, Avrupalı, Yunan; şu an arkamızda bulunan gemi de Yunan firmasına ait. Dolayısıyla çok mutluyuz ve 2023 yılı da son derece pozitif görünüyor. 250’ye yakın rezervasyonlarımız bulunuyor. Biz yolculara ve mürettebata da kıymet veriyoruz. Yaklaşık 350 bin yolcuya ve mürettebata hizmet vermiş bulunuyoruz. Sezonu yaklaşık 450 bin yolcu ve mürettebat ile kapatmış olacağız. Gelecek yıl, 250 seferle; yaklaşık 650-700 bin yolcu ve mürettebata hizmet vermek için hazırlık içerisindeyiz. Bu tabii ki bir tahmin. Şu anda belirlenmiş olan rezervasyonlar bunlar. Bunun üzerine tabii ki eklenecek. Bizim hedefimiz 1 milyon 500 bin yolcu ve mürettebat. Yaklaşık 450-500 sefer sağlamak istiyoruz limanımızda” dedi.

Galataport İstanbul’un ana liman olduğunu belirten Figen Ayan, “Burada önemli olan başka bir nokta, Galataport İstanbul’un bir ana liman olarak konumlandırılmış olması. Ana limanın ne olduğunu kısaca anlatayım. Bu gemiler, İstanbul’da seyahatlerine başlayıp İstanbul’da bitirmiş oluyorlar. Bir geminin burayı ana liman olarak kullanması durumunda sadece liman işletmeciliğine değil, aynı zamanda şehrin birçok fonksiyonuna da dokunmuş oluyor; otellerine, havalimanına, havayoluna, taksisine, yani bütün esnaf faydalanmış oluyor. Rakamsal olarak baktığımızda ise normal turist dediğimiz yani uçakla gelen bir turist, 62 dolar harcama yapıyorsa; ana liman olarak kullanan bir yolcu 8 kat daha fazla harcama yapıyor. 400 dolara yakın harcama yapmış oluyor” şeklinde konuştu.

“Kruvaziyer sektörü İstanbul Limanı’nda sadece 6 ayla sınırlıydı”

Kasım sonuna kadar sezonun uzayacağını düşündüklerini belirten Ayan, "Aralık ayında da birkaç tane gemi var ama sezonumuzu mümkün mertebe 12 aya yaymak için bütün çalışmalarımızı sürdürdük devir aldığımız günden itibaren. Aslında kruvaziyer sektörü İstanbul Limanı’nda sadece 6 ayla sınırlıydı. İstanbul gibi bir şehrin sadece 6 ay veya yazın değil, 12 aya yayılabileceğini düşünerek girişimlerimizi, pazarlama faaliyetlerimizi bu yönde yapıp aslında ocak, şubat, mart ve aralıkta da yani tek tük de olsa gemiler gelmeye başladı ve bu trendi daha da yaygınlaştıracağız önümüzdeki yıllarda” ifadelerine yer verdi.

Galataport İstanbul’un yılın limanı seçilmesi dolayısıyla son derece gururlu olduklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Ayan, “Bu başarı sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin de başarısı. Seatrade Yılın Limanı ödülü son derece kıymetli bir ödül. Sadece Akdeniz çanağına değil, dünyanın bütün kruvaziyer limanlarının dahil edildiği bir ödül. Bu açıdan çok önemli. Finaliste kalan diğer limanlar da oldukça güçlü rakipti. Artık başka limanlar, Galataport İstanbul’u parmakla gösteriyor, örnek alıyor, bu da son derece kıymetli, bilinmeyen bir ödül” dedi.