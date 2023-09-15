Galatasaray, 'Fırsat Eşitliği Modeli' sertifikası aldı

Galatasaray Spor Kulübü, ’Fırsat Eşitliği Modeli’ (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı.

Galatasaray Spor Kulübü, kadın istihdamını destekleyen ve kadınlara iş hayatında fırsat eşitliği tanıyan insan kaynakları uygulamaları ile KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), ’Fırsat Eşitliği Modeli’ (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı. RAMS Park’ta düzenlenen sertifika törenine Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Lara Yılmaz, derneğin başkanı Esra Bezircioğlu ile başkan yardımcıları Güzin İlker, Şila Gök, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Emine Ebru Arslan ve dernek üyeleri katıldı.

Esra Bezircioğlu, derneğin 21 yıl önce kurulduğunu ifade ederek, "460 üyesi var. Proje yapan ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularıyla ilgili farkındalığı arttırmayı amaçlayan sivil toplum kuruluşu. Dünyada kadının rolü oldukça geride. Bu sebeple farkındalık çok önemli. Galatasaray Kulübü bir ilke imza atarak, ’Fırsat Eşitliği Modeli’ sertifikasını alan ilk spor kulübü oldu. Bu sertifika kurumlarda, toplumda eşit fırsatlara ulaşabilmek, kadınların istihdamda yer almasını sağlamak, girişimcilik noktasında destekleniyor olması, eşit fırsatlar sunuyor olmasına önem teşkil ediyor. Uluslararası da geçerli bir sertifika. Galatasaray’ın erkek egemenliği olan spor camiasında bu farkındalığı yapıyor olması bizim için önemli. Bizim hayalim kadın ve erkeğin eşit şartlara sahip olması, istihdamda kadın oranın artıyor olması" diye konuştu.

Bu sertifikayı olan ilk spor kulübü olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Lara Yılmaz ise, "Kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonumuzun ilk adımı. Bu Galatasaray için sadece belge değil, taahhüt ve toplumsal sorumluluktur. Spor sadece rekabet arenası değil birleştirici bir güçtür. Sporun ve spor ahlakının da cinsiyeti yoktur" şeklinde konuştu.

Metin Öztürk: "Kadın-erkek eşitliği önem verdiğimiz konular arasında ilk sırada"

Bu sertifikadan dolayı gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen Metin Öztürk, "Galatasaray’ın her konuda öncü olduğunu söylüyoruz ve bu sertifika töreni bunun bambaşka bir evreye taşıdığını gösteriyor. Bu sertifika, Galatasarayımızın sadece bir spor kulübü olmadığını, en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunun ispatı. Amacımız sadece sahada rakiplerimizle mücadele etmek değil, bunun çok daha fazlası. Bizden sonraki kuşaklara da örnek olmalıyız. Kadın-erkek eşitliği önem verdiğimiz konular arasında ilk sırada. Daha yolun başındayız. Yapacak çok şeyimiz var. Galatasaray’a gönül veren her kişi ve kuruluşu, iş dünyasında kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda aksiyon almaya, hızlı adımlarla bunları hayata geçirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası takdim töreni ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.