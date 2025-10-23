Galatasaray: 'İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edildi'

Galatasaray, Bodo/Glimt maçının son antrenmanında sağ arka adalesinde ağrı hisseden İlkay Gündoğan’ın yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır" denildi.

Bu sezon Galatasaray’a katılan İlkay Gündoğan, Trendyol Süper Lig’de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2 olmak üzere 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.