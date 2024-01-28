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- Galatasaray: 'Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 Milyon Euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5 Milyon Euro tutarında
Galatasaray: 'Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 Milyon Euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5 Milyon Euro tutarında
Galatasaray: Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 Milyon Euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5 Milyon Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 Milyon Euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5 Milyon Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."