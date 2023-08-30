Galatasaray, 15 yıl sonra elemelerden gelip gruplara kalan ilk Türk takımı oldu
Galatasaray, 2008 yılında Fenerbahçe'nin elemelerden gelip, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasından sonra bunu başaran ilk Türk takımı oldu.
Galatasaray, 2008 yılında Fenerbahçe’nin elemelerden gelip, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasından sonra bunu başaran ilk Türk takımı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde’yi eleyerek, gruplarda yer almaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar böylece 15 yıl sonra elemelerden gelerek gruplara kalan ilk Türk takımı oldu.
Fenerbahçe, 2008 yılında iki eleme turu oynayıp, gruplara kalmıştı.